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ÜMRANİYE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN TACİZ KOVALAMACASI... CAMI KIRDI MİNİBÜSÜN İÇİNE ATLADI... - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN TACİZ KOVALAMACASI... CAMI KIRDI MİNİBÜSÜN İÇİNE ATLADI...

11.01.2022 13:09
ÜMRANİYE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN TACİZ KOVALAMACASI... CAMI KIRDI MİNİBÜSÜN İÇİNE ATLADI...

ÜMRANİYE'DE 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen kişi, kızın babası ve akrabaları tarafından buluşma teklifi edilerek kandırıldı.

ÜMRANİYE'DE 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen kişi, kızın babası ve akrabaları tarafından buluşma teklifi edilerek kandırıldı. Buluşma yerinde babası ve akrabalarını gören şüpheli, minibüsle ters yöne girerek kaçtı. Camı kırarak içeri atlayan bir kişi tarafından durdurulan şüpheli feci şekilde dövüldü.

Olay, Ümraniye Birlik Sanayi Sitesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki kıza tacizde bulunan şüpheliye, kızın telefonundan babası tarafından atılan mesaja inandı. Şüpheli, buluşma noktasına minibüsle geldiğinde karşısında kızın babası ve akrabaları görünce, kaçmaya çalıştı. Şüpheli, ters yönde ilerlerken araçlara çarparak sanayi sitesine girdi. Genç kızın akrabalarında bir kişi minibüsün kaputuna tutunarak durdurmaya çalıştı ancak savrulup düştü. Sanayi sitesinin içerisinde hızla ilerlediği esnada yavaşlayan minibüsün arka camını kıran akrabalarından bir kişi içeri girdi. Çıkmaz sokağa giren şüpheliyi aracından indirilip darp edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheliye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Film sahnelerini aratmayan olaya şahit olan esnaf Önder Tunç, "Yolun karşısından hızlı bir şekilde gelen minibüs dümdüz üzerimize doğru geldi. Geldikten sonra dedim herhalde hırsız kaçıyor dedim. Dükkana tam girecekken direksiyonu kırdı.Burası da çıkmak sokak olduğu için burada kaldı. Biz ne olduğunu anlayamadık zaten. Tam kapının önüne çıktık bakarken, arka camda birisi girmiş arabanın içine. O geldi onun direksiyondakinin boğazına sarıldıktan sonra aşağı düştü direksiyondaki kişi. Düşmesiyle birlikte üç beş kişi daha geldi. Onlar saldırdılar adama bir anda. Biz ayırmak istedik ne oluyor kardeşim bu kadar insan saldırıyor dedik. Sonra bağırdılar 'Bu sapık' diye. Öyle deyince biz de artık ayırmaktan vazgeçtik. Sonra baktık adam ölüyor. Bizde polisi aradık" dedi.

ÜMRANİYE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN TACİZ KOVALAMACASI... CAMI KIRDI MİNİBÜSÜN İÇİNE ATLADI...
ÜMRANİYE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN TACİZ KOVALAMACASI... CAMI KIRDI MİNİBÜSÜN İÇİNE ATLADI...
ÜMRANİYE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN TACİZ KOVALAMACASI... CAMI KIRDI MİNİBÜSÜN İÇİNE ATLADI...
ÜMRANİYE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN TACİZ KOVALAMACASI... CAMI KIRDI MİNİBÜSÜN İÇİNE ATLADI...
ÜMRANİYE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN TACİZ KOVALAMACASI... CAMI KIRDI MİNİBÜSÜN İÇİNE ATLADI...
ÜMRANİYE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN TACİZ KOVALAMACASI... CAMI KIRDI MİNİBÜSÜN İÇİNE ATLADI...

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Ümraniye, Taciz, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN TACİZ KOVALAMACASI... CAMI KIRDI MİNİBÜSÜN İÇİNE ATLADI... - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN TACİZ KOVALAMACASI... CAMI KIRDI MİNİBÜSÜN İÇİNE ATLADI... - Son Dakika
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