Ümraniye'de finans merkezinde yangın paniği - Son Dakika
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Ümraniye'de finans merkezinde yangın paniği

03.03.2023 14:03
Ümraniye'de finans merkezinde yangın paniği

Ümraniye'de inşaatı devam eden finans merkezindeki bir binanın 51'inci katında bulunan aküde yanma meydana geldi.

Ümraniye'de inşaatı devam eden finans merkezindeki bir binanın 51'inci katında bulunan aküde yanma meydana geldi. Yangın söndürülürken, yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.

Olay, Ümraniye'de yapımı devam eden finans merkezindeki bir binada saat 12.20 sıralarında yaşandı. Çok katlı binanın 51'inci katında bulunan aküde yanma meydana geldi. Çevreye yayılan dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın çıktığı bina dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de finans merkezinde yangın paniği - Son Dakika

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