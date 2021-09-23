Ümraniye'de fren yerine gaza basan motosikletli kaldırıma çarpıp yere düştü - Son Dakika

- (Özel) Ümraniye'de fren yerine gaza basan motosikletli kaldırıma çarpıp yere düştü

Ümraniye'de motosiklet sürücüsü fren yerine gaza bastı, motosikletteki iki kişi yere düştü

İSTANBUL - Ümraniye'de motosiklet sürücüsü fren yerine gaza basınca kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle bulunan 2 kişi yola savruldu. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de Çakmak Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü fren yerine gaza basınca, dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kazaya tanık olan mahalle sakini Engin Karakurt, "Biz arkadaşlarımızla oturuyorduk bir ses geldi gittik baktık 2 kişi motordan düşmüş. Daha sonra hemen kalktılar. Herhangi bir şeyleri yoktu zaten. Kalkınca tekrar motora binip gittiler. Kamera kayıtlarına baktığımızda biraz komik bir şekilde düşmüşlerdi. Kendilerinde herhangi bir şey yoktu motora binip gittiler" diye konuştu.

Motosiklet sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla motosikletteki iki kişinin düştüğü kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.