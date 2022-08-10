Sürücüsünün inmesinden sonra iddiaya göre freni arızalanan kamyon hareket ederek, park halindeki üç araca çarptıktan sonra bir otomobili de sürükleyerek ilerledi.

Kaynak: AA

Dolmabahçe Sarayı, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de freni arızalanan kamyon park halindeki dört araca çarptı - Son Dakika

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