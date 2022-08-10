Ümraniye'de freni boşalan kamyon 4 araca çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de freni boşalan kamyon 4 araca çarptı

10.08.2022 21:39

Ümraniye'de freni boşalan kamyon 4 araca çarptı Ümraniye'de freni boşalan kamyon park halinde bulunan 4 araca çarptı.

Ümraniye'de freni boşalan kamyon 4 araca çarptı

İSTANBUL - Ümraniye'de freni boşalan kamyon park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kaza sonrası sürüklenen otomobil doğalgaz borusunu patlattı. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, un boşaltmak için caddeye gelen Salih Sakin kontrolündeki 42 S 0488 plakalı Ford marka kamyon, şoförünün araçtan inmesi sonrası freni boşaldı. Freni boşalan kamyon şoförsüz bir şekilde hareket etti. Kamyon cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazanın etkisiyle önünde sürüklediği otomobil kaldırımda bulunan doğalgaz hattını patlattı. Kaza sonrası olay yer savaş alanına döndü. Vatandaşların kazayı 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde doğalgaz ekipleri kaçak olan gazı kesti. Kaza da herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

"Kamyon aşağı doğru kaymaya başladı"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaşlardan Hamdi Gürnaz, "Freni boşalan kamyon aşağı doğru kaymaya başladı. Önüne araçları kattı. Üzerine bir de doğalgaz panosu patlayınca patlama gibi bir ses çıktı. İnsanlar o sesle sokağa döküldü. Neyse ki yaralı ya da can kaybı olmadı" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Doğuş Üniversitesi öğrencileri, öğrenim ücretlerine yapılan zammı protesto etti Doğuş Üniversitesi öğrencileri, öğrenim ücretlerine yapılan zammı protesto etti BAKAN NEBATİ: TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI FİYATLARA DÜŞÜŞ YÖNLÜ YANSIDI BAKAN NEBATİ: TAHIL SEVKİYATI ANLAŞMASI FİYATLARA DÜŞÜŞ YÖNLÜ YANSIDI
Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de freni boşalan kamyon 4 araca çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
20:52 Uzun namlulu silahla iş yerleri tarandı! Esnaf da karşılık verince çatışma çıktı
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
21:06 CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:51 Zeytinli Rock Festivali'ne izin çıkmadı! Kaymakam, vatandaşın istemediği açıkladı
17:29 Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 21:39:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de freni boşalan kamyon 4 araca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement