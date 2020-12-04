Ümraniye'de freni boşalan otobüs iş yerine girdi - Son Dakika

Ümraniye'de freni boşalan özel halk otobüsü, bir iş yerine girerek durabildi.
Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde seyir halinde olan 34 HY 0195 plakalı özel halk otobüsü, freni arızalanarak kontrolden çıktı. Sürücü E. G'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, cadde üzerindeki bir iş yerine girdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, iş yerinde ve otobüste hasar oluştu.
- Kaynak: AA
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