ÜMRANİYE'DE GAZİLER GÜNÜ NEDENİYLE TÖREN DÜZENLENDİ - Son Dakika

ÜMRANİYE Esnaf Odası Başkanlığı, Kore ve Kıbrıs gazilerinin de katılımıyla 19 Eylül Gaziler Günü anma etkinliği gerçekleştirdi. Mehter marşı ve Türk Bayraklarıyla yürüyüş yapılarak başlayan etkinlik konuşmaların ardından dua ve lokma dağıtımıyla son buldu.

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Ümraniye Esnaf Odası Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğine Kore ve Kıbrıs gazilerinin yanı sıra bazı engelliler de katıldı. Alemdağ Caddesi'nde mehter marşı söylenerek başlayan yürüyüşe çevredekiler de yoğun ilgi gösterdi. Kortej yürüyüşü sonunda protokol konuşmaları yapıldı. Ümraniye Esnaf Odası Başkanı Mehmet Özdil, Böylesine anlamlı bir günde bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum. Gazilerimizi saygıyla anıyor her birini ellerinden öpüyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum dedi.

Gaziler adına yapılan konuşmada Bizler 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' denilen bir neslin hayatta olan son örnekleriyiz ifadeleri kullanıldı. Etkinlik dualar ve lokma dağıtımıyla son buldu.