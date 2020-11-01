Son dakika haberi! ÜMRANİYE'DE GECEKONDU YANDI - Son Dakika

ÜMRANİYE'de gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Topağacı Mahallesi Kalender Sokak üzerindeki gecekonduda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Gecekonduda oturan Turgut Fırça, yangının başlamasıyla birlikte hemen kendisini dışarıya attı. Gelen ekipler kısa sürede sokağa gelerek yangına müdahale eetti ve yangın 1 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Turgut Fırça'nın olay yerine gelen akrabası Nazım Küçükgüler, "Yatıyorduk, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Dediler ki ev yanıyor, 'Hangi ev' dedik, sizin ev dediler. Bir fırladım, ev gitmiş. Giden artık gidene artık bir şey diyemezsin. Allah cana zarar vermesin. Burada benim gelinim ve damadım kalıyor. 4 tane çocuk, iki karı koca var. Allahtanki çoluk çocuk bendeydi.ö dedi.

- İstanbul