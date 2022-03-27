ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI(3) - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI(3)

27.03.2022 06:19

ÜMRANİYE'de 2 katlı gecekonduda çıkan yangın, yanındaki iki binaya sıçradı.

ÜMRANİYE'de 2 katlı gecekonduda çıkan yangın, yanındaki iki binaya sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Hekimbaşı Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondunun çatısından yükselen dumanlar kısa sürede aleve dönüştü. Yandaki binalara da sıçrayan yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 1 saat süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yanan binada büyük çapta hasar meydana gelirken, çevresindeki 2 binada alevlerden etkilendi. İtfaiye olay yerinde tedbir amaçlı uzun süre soğutma çalışması yaptı.

"KENDİMİ DIŞARIYA ZOR ATTIM"

Yangının sıçradığı binalardan birinde yaşayan İskender Yılmaz, "Telefonla aradılar beni, uyandığımda duman almış başını gidiyordu. Kendimi dışarıya zor attım. Allahtan çocuklar evde yoktu. Hepsi karşıdaydı. Ben tek kaldım burada. Kendimi dışarıya attıktan sonra baktım ki yangın var. İtfaiye ekipleri geldiler. Sağ olsunlar söndürüyorlar şu an. Yan binada 6-7 kişi vardı. Onlar tam yangın başlamadan önce çıkmışlar. En son ben çıkmıştım. Çok duman olmuştu. Dumandan bayağı zehirlendim. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bina boş, kimse yok. Bekliyoruz inşallah yandaki binaya sıçramaz" şeklinde konuştu.

ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI(3)
ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI(3)
ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI(3)
ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI(3)
ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI(3)
ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI(3)
ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI(3)
ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI(3)
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI(3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN, YANINDAKİ BİNALARA SIÇRADI(3) - Son Dakika
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