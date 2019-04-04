Ümraniye'de Geçersiz Sayılan 12 Bin 366 Oyun Yeniden Sayımı Devam Ediyor
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ümraniye'deki 12 bin 366 geçersiz sayılan oyun yeniden sayılmasına karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK), Ümraniye
'deki 12 bin 366 geçersiz sayılan oyun yeniden sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine Ümraniye İlçe Seçim Kurulu'nda dün başlayan geçersiz oyların yeniden sayımına bugün de devam ediliyor. Yüksel Seçim Kurulu (YSK), AK Parti
'nin itirazları üzerine Ümraniye'de oy kullanılan sandıklardan çıkan toplam 12 bin 366 geçersiz oyun tekrar sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine oyların bulunduğu Ümraniye İlçe Seçim Kurulu'na gelen ilçe seçim kurulu üyeleri, 12 bin 366 oyu tekrar saymak üzere dün işlemlerine başladı. Polis
kontrolü eşliğinde içeriye giren İlçe Seçim Kurulu üyeleri ve parti temsilcileri tarafından oyların yeniden sayımı bugün de devam ediyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:32 Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu'ndan Bir Seçim Açıklaması Daha: Sonucu Değiştirecek Bir Husus Yok
YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor
Yargıtay'dan Emsal Karar: Rakip Firmayla İrtibata Geçtiği İçin Kovulan İşçiye Tazminat Ödenmez
Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı