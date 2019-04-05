Ümraniye'de Geçersiz Sayılan 12 Bin 366 Oyun Yeniden Sayımı Devam Ediyor
52 dakika önce
- Ümraniye'de geçersiz sayılan 12 bin 366 oyun yeniden sayımı devam ediyorİSTANBUL - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ümraniye'deki 12 bin 366 geçersiz sayılan oyun yeniden sayılmasına karar verdi.
- Ümraniye
'de geçersiz sayılan 12 bin 366 oyun yeniden sayımı devam ediyor
İSTANBUL - Yüksek Seçim Kurulu
(YSK), Ümraniye'deki 12 bin 366 geçersiz sayılan oyun yeniden sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine Ümraniye İlçe Seçim Kurulu'nda dün başlayan geçersiz oyların yeniden sayımına bugün de devam ediliyor.
Yüksel Seçim Kurulu (YSK), AK Parti
'nin itirazları üzerine Ümraniye'de oy kullanılan sandıklardan çıkan toplam 12 bin 366 geçersiz oyun tekrar sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine oyların bulunduğu Ümraniye İlçe Seçim Kurulu'na gelen ilçe seçim kurulu üyeleri, 12 bin 366 oyu tekrar saymak üzere dün işlemlerine başladı. Polis
kontrolü eşliğinde içeriye giren ilçe seçim kurulu üyeleri ve parti temsilcileri tarafından oyların yeniden sayımı bugün de devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:49 Kaynak: İHA
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