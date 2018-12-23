Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Genç Kızın Acı Ölümü

Ümraniye'de Genç Kızın Acı Ölümü

3 saat önce

Ümraniye Altınşehir Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden genç kız feci şekilde can verdi.

Ümraniye'de Genç Kızın Acı Ölümü, System.String[]


Ümraniye Altınşehir Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden genç kız feci şekilde can verdi.

Olay saat 02.30 sularında Ümraniye, Altınşehir'de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan üçüncü kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde feci şekilde can verdi.

Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirirken polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

-İntiharın gerçekleştiği evin görüntüsü

-Olay yerindeki ambulans görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler - Bezgin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:00 Kaynak: DHA

Altınşehir, Ümraniye, 3. Sayfa
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