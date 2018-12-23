Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Genç Kızın Acı Ölümü

Ümraniye'de Genç Kızın Acı Ölümü

3 saat önce

ÜMRANİYE Altınşehir Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden genç kız feci şekilde can verdi.

Ümraniye'de Genç Kızın Acı Ölümü, System.String[]
ÜMRANİYE Altınşehir Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden genç kız feci şekilde can verdi.

Olay saat 02.30 sularında Ümraniye, Altınşehir'de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan üçüncü kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde feci şekilde can verdi.

Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirirken polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - Bezgin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:16 Kaynak: DHA

Altınşehir, Ümraniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Yaşındaki Kızı İntihar Edince, Acılı Anneyi Kimse Sakinleştiremedi 15 Yaşındaki Kızı İntihar Edince, Acılı Anneyi Kimse Sakinleştiremedi

Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:01:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Genç Kızın Acı Ölümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]