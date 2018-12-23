Ümraniye'de Genç Kızın Acı Ölümü
3 saat önce
ÜMRANİYE Altınşehir Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden genç kız feci şekilde can verdi.
ÜMRANİYE Altınşehir
Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden genç kız feci şekilde can verdi.
Olay saat 02.30 sularında Ümraniye
, Altınşehir'de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan üçüncü kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde feci şekilde can verdi.
Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirirken polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı. - Bezgin
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:16 Kaynak: DHA
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