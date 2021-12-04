Ümraniye'de "Gençlik Çalıştayı" başladı - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi himayesinde Ümraniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Gençlik Çalıştayı" başladı.

Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde, 120 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, iki gün boyunca 6 oturum düzenlenecek.

"Yerel Yönetimlerde Yönetişim" başlıklı çalıştayda lisans, yüksek lisans ve mezun olan gençlerden oluşan üyeler, 10 farklı grupta Türkiye özelinde farklı il ve ilçelerden örnekler aktararak, sorunları tartışacak ve bunlara çözüm önerileri sunacak.

Tartışma gruplarının her birinde birer moderatör ve raportör de yer alacak.

Çalıştaya ilişkin bilgi veren Ümraniye Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Miray Özçelik, meclis olarak çalıştayların ilkini gönüllülük temasıyla geçen yıl yaptıklarını, bu yılki temanın ise yönetişim olduğunu belirtti.

Hem Türkiye'deki hem de dünyadaki belediyeleri ve bu belediyeler içerisindeki yönetişim temasını ele almaya gayret gösterdiklerini dile getiren Özçelik, şöyle devam etti:

"Çalıştayda, belediyeler içerisinde gençlere yönelik faaliyetlere gençlerin entegre edilmesi, karar alma mekanizmalarında gençlere söz hakkı verilmesi, bu konularda Türkiye ve dünyadaki belediyelerin çalışmaları gibi konuları ele alarak, karşılaştırma yaparak bir rapor hazırlayacağız. Arkadaşlarımız yaklaşık 35 soru cevaplandıracak. Daha sonrasında da her masamızın bir raporu oluşacak. Yönetişim kavramı, Türkiye'de son zamanlarda gündeme gelmesine rağmen üniversite okuyan gençlerin bilmedikleri bir kavram. Aslında gençler farkında olmadan, bilmeden hem sivil toplum kuruluşları hem de belli başlı kurumlar vasıtasıyla yönetişim yapmış oluyorlar. Bunun farkındalığını artırmak, bu kavramı arkadaşlarımıza da tanıtarak belediyelerin faaliyetlerine daha çok katılmalarını sağlamak amacıyla bir çalışma yapmak istedik. Gençlik Meclisi olarak Kent Konseylerine bağlığıyız ve bu konseyler Türkiye'de aslında yönetişimin yapılabileceği en iyi mekanizmalar. Fakat bu da gençler tarafından bilinmiyor. Bu çalıştay ile gençlere hem Kent Konseylerini tanıtmak hem de daha aktif bir şekilde kullanılmasını sağlamak istiyoruz."

Çalıştay, yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.