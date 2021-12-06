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Ümraniye'de Gençlik Çalıştayı yapıldı - Son Dakika

Ümraniye'de Gençlik Çalıştayı yapıldı

06.12.2021 11:24

Ümraniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından, Ümraniye Belediyesi himayesinde 'Yerel Yönetimlerde Yönetişim' adlı 'Gençlik Çalıştayı' düzenlendi.

Ümraniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından, Ümraniye Belediyesi himayesinde 'Yerel Yönetimlerde Yönetişim' adlı 'Gençlik Çalıştayı' düzenlendi. İki gün süren çalıştayın kapanışı dün gerçekleştirildi. 120 öğrencinin yer aldığı çalıştayda gençler, yeni fikirler sundu, birçok soruna çözümler buldu.

Ümraniye'de gençlere özel 'Yerel Yönetimlerde Yönetişim' adlı 'Gençlik Çalıştayı' düzenlendi. Lise son sınıf öğrencileri, lisans, yüksek lisans ve mezun olan gençlerden oluşan çalıştay üyeleri 10 farklı grupta Türkiye özelinde farklı il ve ilçelerden örnekler sundu, sorunları tartıştı ve bunlara çözüm önerileri sundu. İki gün boyunca süren olan çalıştay, 6 oturumdan oluştu. Ümraniye Belediyesi'nin himayesiyle Necip Fazıl Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Sofrası'nda gerçekleştirilen çalıştay da bu yıl 120 öğrenci katıldı. Tartışma gruplarının her birinde ise birer moderatör ve raportör de yer aldı. Çalıştayın kapanışı ise dün Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

'KARAR ALMA MEKANİZMALARINI ARAŞTIRDIK'

Ümraniye Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak gençlik çalıştaylarının ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten Ümraniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Miray Özçelik, 'İlkini geçen sene pandemi koşullarıyla birlikte online bir şekilde yapmıştık ve gönüllülük temasını ele almıştık. Bu sene temamız yönetişim. Hem belediyeler hem de dünyadaki belediyelerin yerel yönetimlerinin nasıl bir yönetişim faaliyetleri içerisine girdiğini, halkı özellikle de gençleri karar alma mekanizmalarına nasıl entegre ettiklerini araştırmak ve bununla ilgili tartışmak amacıyla böyle bir çalışma düzenledik' dedi.

'GENÇLER ÇALIŞTAY KAVRAMINI BİLMİYORDU'

Genlerin çalıştay kavramını çoğunlukla bilmediğini vurgulayan Özçelik, "Gençler geldikten sonra buranın çok daha farklı bir atmosferde olduğunu, kendi fikirlerini sunabildiklerini ve bunu yaparken kimsenin onlara karışmadıklarını görmüş oldular. Bu anlamda gerçekten iki gündür çok heyecanlılar. Ortaya çok güzel fikirler çıktı" açıklamasını yaptı.

'ONLARIN FİKİRLERİYLE KENDİMİZİ KONTROL EDECEĞİZ'

Gençlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade eden Başkan İsmet Yıldırım, gençlerin çok heyecanlı olduğunu yüzlerinden görebildiğini söyledi. Gençleri böyle bir çalışmaya katılıp fikirler ürettiğinden dolayı tebrik eden Başkan Yıldırım, 'Hatta çalıştayımızda başkanlık bölümü bile var. Bakalım ne söyleyeceklerini merak ediyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda da bu çalıştayların devamını yaparız. Mühim olan bu fikirlerin gelişmesi, yeni fikirlerin ortaya çıkması, eksik yanlarımızın giderilmesi, çocukların fikirleriyle biz de belediye olarak Ümraniye Belediyesi olarak hem başkanlık hem de diğer birimlerle kendimizi çek etmiş olacağız. Çünkü gençlerin fikirleri çok önemlidir' şeklinde konuştu.

'YEREL YÖNETİMLERE DAİR BİLGİ SAHİBİ OLDUM'

Çalıştaya katılan 21 yaşındaki Gülden Altunay ise, 'Çalıştay konumuz yönetişimdi. Bu anlamda bilgi ve becerilerimizi paylaşma konusunda, farklı konularda ve alanlarda on iki kişilik gruplardan oluşan bir çalışma gerçekleştirdik. Her konuda farklı olaylar döndüğü için aslında herkesin bilgi aldığı alanlar farklılaştı. Bu anlamda benim öğrendiğim bazı konular oldu. Yerel yönetimlere dair bilmediğim alanlarda bilgi sahibi oldum. Aynı zamanda hizmet kalitesi anlamında kendimi geliştirme yeteneğine sahip oldum' diye konuştu.

'HİÇ ÇALIŞTAYA KATILMAMIŞTIM'

Ankara'dan geldiğini ve daha önce hiç çalıştaya katılmadığını vurgulayan 23 yaşındaki Mertcan Aksoy, böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için Ümraniye Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Böyle çalıştayların gençler ve ülkeler için büyük önem arz ettiğini ifade eden Aksoy, 'Çünkü burada en çok fikir sahibi olması gerekenler vatandaşlarımızdır. Biz burada veterinerlik grubundaydık. Bunun için fikirler ortaya attık. Bu fikirlerden biri de bir web sitesi oluşturarak orada hayvanlar için mama ve barınak bağışı yapılacak' dedi.

Ümraniye'de Gençlik Çalıştayı yapıldı
Ümraniye'de Gençlik Çalıştayı yapıldı
Ümraniye'de Gençlik Çalıştayı yapıldı
Ümraniye'de Gençlik Çalıştayı yapıldı

İsmet Yıldırım, Kent Konseyi, Ümraniye, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Gençlik Çalıştayı yapıldı - Son Dakika


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