Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı - Son Dakika
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Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı

04.04.2022 05:41

Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı Ümraniye'de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan alanda yangın meydana geldi.

Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı

İSTANBUL - Ümraniye'de geri dönüşüm deposu olarak kullanılan alanda yangın meydana geldi. Meydana gelen yangında ortaya çıkan patlamalar, elektrik direklerine ve kablolarına siyaret etti.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ümraniye Barlas sokakta geri dönüşüm deposu olarak kullanılan depoda meydana geldi. Çevre sakinleri dumanları görüp fark etti. İddialara göre deponun bir bölümünde elektrik trafolarında başlayan yangın kısa sürede tüm depoya sıçradı. Kısa sürede depoda bulunan tüm geri dönüşüm malzemelerine siyaret eden yangın büyüyerek alevlere büründü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparak çevre itfaiyelerden yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın 1 saati aşkın sürede kontrol altına alınarak itfaiye ekiplerince soğutma işlemleri yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri asayişi sağlarken yangın hakkında araştırma başlattı.

Yangın anında çevrede bulunan Oğuz Aydın "Büyük ihtimal elektrik trafosundan çıktı. Daha önce de elektrik trafosundan çıkmıştı. Can kaybı yok sadece maddi zarar var. Çok şükür can kaybı yok. Çok şükür itfaiye ekipleri zamanında müdahale yaptı şu an kontrol altında" dedi.

Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı - Son Dakika


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