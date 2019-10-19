Ümraniye'de görme engelliler bowling oynadı

Ümraniye'de yaşayan 10 görme engelli öğrenci, eğitmenler eşliğinde bowling oynadı. Renkli anlara sahne olan turnuvada kazanan görme engellilere madalya verildi.



Ümraniye Belediyesi, Dünya Görme Günü'ne özel turnuva düzenledi. İlçede ikamet eden 10 görme engelli öğrenciyle bowling turnuvası düzenlendi. Eğitmenler turnuva öncesi görme engellilere bowling toplarını ve labutları tanıttı. Öğrenciler, bowling toplarının ağırlıklarını, nasıl atılacaklarını ve oyunun kurallarını öğrendikten sonra turnuvada rekabet etmeye hazır oldular. Ardından görme engelli öğrenciler, eğitmenler eşliğinde bowling toplarını atarak labutları devirdiler. Alışveriş merkezinde yapılan turnuvada görme engelliler doyasıya eğlendi. Öğrenciler ikili grup halinde bowling turnuvası yaptı. Turnuva sonunda dereceye giren görme engellilere madalya ve kupa verildi.



Turnuva ile ilgili konuşan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, "Görme engellilerimiz için Ümraniye Belediyesi olarak birçok çalışmamız var. Daha güzel ve daha geniş etkinlikler İnşallah zaman içerisinde devam edecek. Bu ilk bowling turnuvası böyle bir talep geldi. Ümraniye'de yaşayan 10 görme engelli delikanlılarımız ve öğrenciler öğretmenleri ile beraber geldiler. Güzel bir yarışma oldu. Derece aldılar, onlara kupalarını takdim etmiş olduk" dedi



Çok güzel bir duygu yaşadığını söyleyen Emre Sarıkaya, "Bütün görmek engelli arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Engellilerim spor yapamayacağı bir alan yok bence. Farklı sporlar yaptım. Bowling ilk oluyor" ifadelerini kullandı.



Erencan Akbulut ise "İlk defa bowling oynadım. Bowlingin nasıl bir şey olduğunu biliyordum ama topun böyle olduğunu bilmiyordum. Bu turnuvada güzel bir derece yaparsak görenlerde de oynamak, onları da yenmek bize ayrı bir zevk açıkçası" şeklinde konuştu. - İSTANBUL