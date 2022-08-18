ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE YOL ORTASINDA BIRAKTIĞI KAMYONDA 2 SAAT UYUDU - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE YOL ORTASINDA BIRAKTIĞI KAMYONDA 2 SAAT UYUDU

18.08.2022 10:51

ÜMRANİYE'de hafriyat kamyonu şoförü aracını yolun ortasına park edip uyudu.

ÜMRANİYE'de hafriyat kamyonu şoförü aracını yolun ortasına park edip uyudu. Kamyon yaklaşık 2 saat çalışır haldeyden içinde uyuyan şoförü, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri uyandırdı.

Aşağı Dudullu Mahallesi Çoban Çeşme Caddesi'nde dün saat 06.00 sıralarında 34 ELL 042 plakalı hafriyat kamyonu şoförü Akın Akalın, aracını çalışır halde yolun ortasına park edip içinde uyuya kaldı. Kamyonun çalışır halde olduğunu ve içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler ihbarda bulundu. İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisindeki Akın Akalın'a seslenerek durumunu anlamaya çalıştı. Ekipler kamyonun camına vurarak Akalın'ı uyandırdı. Kamyonu yol kenarına park eden Akalın, araç içinde yaklaşık 2 saat uyuduğu için tedbir amaçlı ambulansa alındı. Şoförün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü

------------------------Yolun ortasındaki çalışır haldeki hafriyat kamyonunun görüntüsü  -Araç içerisinde uyuyan şoförün görüntüsü  -Ekiplerin uyuyan şoförü uyandırması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Dudullu, İtfaiye, Tragger, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE YOL ORTASINDA BIRAKTIĞI KAMYONDA 2 SAAT UYUDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE YOL ORTASINDA BIRAKTIĞI KAMYONDA 2 SAAT UYUDU - Son Dakika
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