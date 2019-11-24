Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Son Dakika Güncel Ümraniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Ümraniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

6 saat önce

Ümraniye'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Ümraniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, System.String[]

Ümraniye'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, yakınına ait kimlik bilgilerini kullanan bir kişinin Namık Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otoparkta olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden bekçiler, kendisini Özkan ismiyle tanıtan Taner K'yi (30) gözaltına aldı.

Taner K. hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin lira para cezası olduğu belirlendi.

Ayrıca hükümlünün, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan arandığı, hırsızlık, mala zarar verme ve silahla nitelikli yağma suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Taner K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım
Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı 3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 20:29:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]