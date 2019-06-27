ÜMRANİYE'DE HALI SAHA MAÇINDAN DÖNEN GENÇLERE POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA





Aşırı hızla polisten kaçan sürücü caddeyi savaş alanına çevirdi.

Kaldırıma çarparak havalanan otomobil gençlerin üzerine uçtu.

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ -/ İSTANBUL DHA Ümraniye'de polisten kaçan şüphelilerin kullandığı otomobil, halı saha maçından dönen gençlere çarptı. 4 gencin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ VE YANINDAKİLER KAÇTI

Olay, Aşağı Dudullu Mahallesi Şahinler Caddesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Alemdağı Caddesi'nde ilerleyen 34 HZ 8545 plakalı otomobilin sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin, cadde üzerinde denetim yapan bir polis aracının aynasına vurarak kaçmaya başladı. Kovalama sırasında aşırı hızlı giden sürücü Keskin önce kaldırıma çarptıktan sonra havalanarak halı saha maçından dönen 6 gencin üzerine uçtu. Sürüklenen otomobil bir evin duvarına çaparak durabildi. Kazanın ardından sürücü ve yanındaki arkadaşı inerek kaçtı. 2 GENÇ AĞIR YARALANDI

Olay yerinde çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldığı sırada sesleri duyan vatandaşlar otomobilin altında kalan Yaşar Aydın, Salih Aydın, İsmet Aydın, Alper Malkoçoğlu'na yardım etmek için seferber oldu. Gruptan Mikdat Aktaş ve Emrah Hamancı kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardında ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma ve İlhan Varank Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu ağır yaralı olduğu öğrenildi. KAÇAN 2 KİŞİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Otomobilden kaçan sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin ve yanında bulunan arkadaşı Onur Dikmen kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak polis aracıyla Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve otomobilin içerisinde yaklaşık bir saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin araştırmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırarak bir otoparka götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

