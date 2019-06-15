Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ümraniye'de halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

24 dakika önce

Ümraniye'de halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Ümraniye'de halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi., System.String[]
Ümraniye'de halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, birkaç araçta da maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:17 Kaynak: İHA
Ümraniye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kamyonet sağanak nedeniyle çöken yola düştü Yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kameraya yansıdı İstanbul'da film gibi olay! Lüks cip 6 otomobili biçti Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 15:41:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]