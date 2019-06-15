Ümraniye'de halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
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Ümraniye'de halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Ümraniye
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:17 Kaynak: İHA
'de halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, birkaç araçta da maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL
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