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Ümraniye'de halk otobüsü önündeki araçların arasına daldı: 6 yaralı

4 saat önce

Ümraniye'de, iddiaya göre, gaz pedalı takılan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi.

Ümraniye'de halk otobüsü önündeki araçların arasına daldı: 6 yaralı, System.String[]
Ümraniye'de, iddiaya göre, gaz pedalı takılan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi. Otobüsün yoldaki minibüs ve otomobillere çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, yolda kalan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün iddiaya göre gaz pedalı sıkıştı. Kontrolden çıkan otobüs, önünde bulunan minibüs ve otomobillerin arasına daldı. Önündeki araçlara çarparak durabilen otobüs ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Meydana gelen zincirleme kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale burada sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralıların durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda kalan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:10 Kaynak: İHA
Ümraniye, 3. Sayfa
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