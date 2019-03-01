Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Hareketli Dakikalar

Ümraniye'de Hareketli Dakikalar

1 saat önce

Polis ekipleri, bir haftadır takip ettikleri hırsızlık çetesini Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar kovaladı.

Ümraniye'de Hareketli Dakikalar, System.String[]
Polis ekipleri, bir haftadır takip ettikleri hırsızlık çetesini Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar kovaladı. Polisten kaçmak isteyen şüpheliler havaya ateş açarken, polis şahısların kullandığı minibüsün lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri bir hafta boyunca hırsızlık çetesini takibe aldı. Şahısları Tuzla'da belirleyen ekipler, hemen harekete geçti. Bu sırada şahıslar minibüsle kaçmaya başladı. Kaçan şahıslar bir süre sonra havaya ateş açmaya başladı. Bunun üzerine polis de şahısların aracının lastiklerine ateş açtı. Şahıslar Ümraniye'de durdurulurken, sekiz kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polisin çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

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