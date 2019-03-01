Ümraniye'de Hareketli Dakikalar
1 saat önce
Polis ekipleri, bir haftadır takip ettikleri hırsızlık çetesini Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar kovaladı.
Polis ekipleri, bir haftadır takip ettikleri hırsızlık çetesini Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar kovaladı. Polisten kaçmak isteyen şüpheliler havaya ateş açarken, polis şahısların kullandığı minibüsün lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Sekiz şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri bir hafta boyunca hırsızlık çetesini takibe aldı. Şahısları Tuzla'da belirleyen ekipler, hemen harekete geçti. Bu sırada şahıslar minibüsle kaçmaya başladı. Kaçan şahıslar bir süre sonra havaya ateş açmaya başladı. Bunun üzerine polis de şahısların aracının lastiklerine ateş açtı. Şahıslar Ümraniye'de durdurulurken, sekiz kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polisin çalışması devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:06 Kaynak: İHA
Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Kişi Serbest Kalınca, Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu
Yetiştirme Yurdundan Kaçan 3 Genç Kız, Kuaföre Para Ödemeyince Yakalandı
Kuyumcuyu Soyup İki Kişiyi Öldüren Kişinin Polis Olduğu Ortaya Çıktı
Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı