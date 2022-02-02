Üye Girişi
Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada - Son Dakika

Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada

02.02.2022 15:40
Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada

ÜMRANİYE'DE bir kişi, hastane önünde yolcularını indirdiği sırada taksi şoföründen para istedi.

ÜMRANİYE'DE bir kişi, hastane önünde yolcularını indirdiği sırada taksi şoföründen para istedi. Para talebinde bulunan kişiyle taksici arasında yaşanan tartışmaya yolcular da dahil oldu. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre; hastane önünde bekleyen bir kişi, yolcularını indiren taksicinin yanına geldi. Taksiciden cama vurarak para talep eden kişiyle taksi şoförü arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya yolcular ve çevredekiler de dahil oldu. O anlar taksideki yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan taksiciden para talep eden kişinin bugün de aynı yerde olduğu kameralar tarafından görüntülendi.


- İstanbul
Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada
Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada
Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada
Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada
Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada
Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada
Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada
Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada
YORUMLAR
500

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
15:15 Ziraat Odası Başkanı'ndan isyan: Üreticide 2.5 TL olan kabak, markette nasıl 28 TL olur?
15:12 Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
15:07 Kefaletle serbest kaldı! Greenwood, sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışmıştı
15:06 İstanbul'un fenomen köpeği Boji, kripto piyasasında da fenomen olmaya aday
15:00 Sadakatsiz'de bugün neler olacak? Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır
14:50 Menemen yapmak hayal oldu: Domates altınla yarışıyor! 1 yılda tam yüzde 142 arttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 15:54:01. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement