Ümraniye'de hastane önünde kendisinden para isteyen kişiyle taksicinin tartışması kamerada - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE bir kişi, hastane önünde yolcularını indirdiği sırada taksi şoföründen para istedi. Para talebinde bulunan kişiyle taksici arasında yaşanan tartışmaya yolcular da dahil oldu. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre; hastane önünde bekleyen bir kişi, yolcularını indiren taksicinin yanına geldi. Taksiciden cama vurarak para talep eden kişiyle taksi şoförü arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya yolcular ve çevredekiler de dahil oldu. O anlar taksideki yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan taksiciden para talep eden kişinin bugün de aynı yerde olduğu kameralar tarafından görüntülendi.

- İstanbul