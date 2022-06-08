Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada

08.06.2022 10:46
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada

ÜMRANİYE'de motosikletli iki şüpheli lüks otomobilden yaklaşık 300 bin lira değerindeki ekran ve hayalet gösterge panelini sökerek çaldı.

ÜMRANİYE'de motosikletli iki şüpheli lüks otomobilden yaklaşık 300 bin lira değerindeki ekran ve hayalet gösterge panelini sökerek çaldı. Otomobildeki 12 bin doları da çalan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Armağanevler Mahallesi Sırt Sokakta geçen cumartesi günü 06.30 sıralarında motosikletle gelen kasklı iki  şüpheli, Murat Binici'ye ait park halindeki lüks otomobilin yanında durdu. Şüphelilerden biri etrafı kontrol ederken, diğeri sürücü kapısının camını kırarak içeri girdi. Yaklaşık 300 bin lira değerindeki ekran ve hayalet gösterge panelini söken şüpheliler, otomobilin içindeki 12 bin doları da çalarak geldikleri motosikletle hızla uzaklaştı. Komşularının otomobilin camının kırıldığını söylemesi üzerine gelen Murat Binici, durumu polise bildirdi. 4 dakikada yaşanan hırsızlık çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motosikletle gelen kasklı  iki hırsız  , gözlerine kestirdikleri lüks otomobilin yanında durduktan sonra bir süre otomobili inceliyor. Sonra şüphelilerden biri otomobilin camını kırarak aracın içine giriyor. Hayalet gösterge ve otomobildeki 12 bin doları çalan hırsızlar geldikleri motosikletle uzaklaşıyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"BİR MÜŞTERİME AİT 12 BİN DOLARI ARAÇTA UNUTMUŞTUM"

Otomobilin sahibi Murat Binici "Arabamı evimden 200 metre aşağıda bıraktım, kilitlediğime de eminim. Sabah komşum arabanın camı kırık olduğunu söyledi. Arabamı kontrol ettiğimde, ön kısmını komple söktüklerini farkettim. Bir müşterime ait yaklaşık 12 bin dolar para vardı. Araçta unutmuşum. Onu da çalmışlar. Kasklı bir kişi camı kırıp, içeri giriyor. Yaklaşık 4 dakikada, ne var ne yok hepsini söküyor. Sadece 4 dakika içinde, bir araba bu kadar boşaltılır mı. Şoke içerisindeyim" diye konuştu.


Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada
YORUMLAR
500
Sultangazi'deki hırsız kamerada Sultangazi'deki hırsız kamerada İstanbul'da 'çekçek' ile motosiklet çalan hırsızlar kamerada İstanbul'da 'çekçek' ile motosiklet çalan hırsızlar kamerada
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:36 Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:02:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement