Ümraniye'de hayalet gösterge hırsızları kamerada

ÜMRANİYE'de motosikletli iki şüpheli lüks otomobilden yaklaşık 300 bin lira değerindeki ekran ve hayalet gösterge panelini sökerek çaldı. Otomobildeki 12 bin doları da çalan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Armağanevler Mahallesi Sırt Sokakta geçen cumartesi günü 06.30 sıralarında motosikletle gelen kasklı iki şüpheli, Murat Binici'ye ait park halindeki lüks otomobilin yanında durdu. Şüphelilerden biri etrafı kontrol ederken, diğeri sürücü kapısının camını kırarak içeri girdi. Yaklaşık 300 bin lira değerindeki ekran ve hayalet gösterge panelini söken şüpheliler, otomobilin içindeki 12 bin doları da çalarak geldikleri motosikletle hızla uzaklaştı. Komşularının otomobilin camının kırıldığını söylemesi üzerine gelen Murat Binici, durumu polise bildirdi. 4 dakikada yaşanan hırsızlık çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motosikletle gelen kasklı iki hırsız , gözlerine kestirdikleri lüks otomobilin yanında durduktan sonra bir süre otomobili inceliyor. Sonra şüphelilerden biri otomobilin camını kırarak aracın içine giriyor. Hayalet gösterge ve otomobildeki 12 bin doları çalan hırsızlar geldikleri motosikletle uzaklaşıyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"BİR MÜŞTERİME AİT 12 BİN DOLARI ARAÇTA UNUTMUŞTUM"

Otomobilin sahibi Murat Binici "Arabamı evimden 200 metre aşağıda bıraktım, kilitlediğime de eminim. Sabah komşum arabanın camı kırık olduğunu söyledi. Arabamı kontrol ettiğimde, ön kısmını komple söktüklerini farkettim. Bir müşterime ait yaklaşık 12 bin dolar para vardı. Araçta unutmuşum. Onu da çalmışlar. Kasklı bir kişi camı kırıp, içeri giriyor. Yaklaşık 4 dakikada, ne var ne yok hepsini söküyor. Sadece 4 dakika içinde, bir araba bu kadar boşaltılır mı. Şoke içerisindeyim" diye konuştu.