Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de her gün 50 öğrenci tarihi ve turistik mekanları geziyor
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Ümraniye'de her gün 50 öğrenci tarihi ve turistik mekanları geziyor

15 dakika önce

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından başlatılan "Tarihimizi Keşfedelim" projesi ile öğrenciler tarihi yerinde öğreniyor.

Ümraniye'de her gün 50 öğrenci tarihi ve turistik mekanları geziyor, System.String[]
ÜMRANİYE Belediyesi tarafından başlatılan "Tarihimizi Keşfedelim" projesi ile öğrenciler tarihi yerinde öğreniyor. Lise Öğrencilerinden oluşan gruplar, her gün tarihi ve turistik mekanları gezme fırsatı buluyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan "Tarihimizi Keşfedelim" projesi ile Sultan Ahmet Meydanı, Yere Batan Sarnıcı ve Türk İslam Eserleri Müzesi gibi tarihi yerleri ziyaret ederek hem tarihi öğreniyorlar hem de güzel bir gün geçiriyorlar. Başlatılan projede her gün yaklaşık 50 öğrenci tarihe tanıklık ediyor. Öğrenciler, "Tarihimizi Keşfedelim" projesi ile kitaplarda gördükleri yerleri uzman öğretmenler ve rehberler sayesinde inceleme ve görme fırsatı yakaladıklarını ifade ederek teşekkür ettiler.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:47 Kaynak: DHA
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