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Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü - Son Dakika

Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü

19.02.2022 11:23
Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü

Ümraniye'de bir apartman bahçesine giren 2 şüpheli hırsız önce bahçe masasının ayaklarını çaldı.

Ümraniye'de bir apartman bahçesine giren 2 şüpheli hırsız önce bahçe masasının ayaklarını çaldı. Güvenlik kameralarına yakalandığını fark eden hırsız kameraya böyle tükürdü. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü öğlen saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 2 kişi 5 katlı bir apartmanın bahçesine giriş yaparak binanın arka tarafına yürüdü. Bahçedeki masayı gözlerine kestiren hırsızlar masanın ayaklarını saniyeler içerisinde kırarak kaçmaya çalıştı. Kaçtığı sırada kameraya yakalandıklarını fark eden erkek hırsız güvenlik kamerasına tükürdü. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin kameraya tükürmesi dikkat çekti.

Olay kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 şüpheli hırsız evin bahçesine giriyor, bahçe masasının metal ayaklarını kıran hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandıklarını anlayınca hırsızlardan birisi güvenlik kamerasına tükürüyor.

Bina sakini Okan Kaplan, "Cumartesi günü yoğunluğun olduğu saatlerde, 2 hırsız masayı almadan masanın metal ayaklarını kırıyor. Masanın ayaklarını çalan terbiyesiz hırsız kameranın önünden geçerken tükürüyor. Bu durum apartman sakinleri olarak bizleri çok rahatsız etti. Yabancı uyruklular mı buranın sakinleri mi bilmiyoruz. Komşularımızdan da duyuyoruz. Bahçelerine girip bir çok değerli eşyalarını çalışıyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü
Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü
Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü
Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü

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Cumartesi, Ümraniye, Metal, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de hırsız önce çaldı, sonra kendisini çeken kameraya tükürdü - Son Dakika
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