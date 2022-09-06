Ümraniye'de bekçiye yakalanan hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasını kırdı - Son Dakika
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Ümraniye'de bekçiye yakalanan hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasını kırdı

06.09.2022 11:25
Ümraniye'de bekçiye yakalanan hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasını kırdı

Ümraniye'de hırsızlık amacıyla bir inşaat şantiyesine girmeye çalışan 5 kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ümraniye'de hırsızlık amacıyla bir inşaat şantiyesine girmeye çalışan 5 kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şantiyenin bekçisi tarafından fark edilen hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasını son anda fark ederek kamerayı kırdı. Hırsızlık girişimi başarısız olan hırsızlar maddi zarara yol açtı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 kişilik bir grup hırsız Aşağı Dudullu Mahallesinde bulunan bir inşaat şantiyesini gözüne kestirdi. Gruptan 2 kişi duvarın üzerine çıkarak şantiyeye girmeye çalışırken diğer 3 kişi gözcülük yapmaya başladı. Sokaktan geçen vatandaşların şaşkın bakışları içerisinde şantiyenin bekçisi tarafından fark edilen 2 hırsız duvardan aşığa atladı. Sokaktan hızlıca uzaklaşmaya çalışan 5 hırsız son anda güvenlik kamerasını fark etti. Elindeki sopayla güvenlik kamerasını vuran hırsızlar güvenlik kamerasını kırdı. Hırsızlık girişimi etkisiz okurken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de bekçiye yakalanan hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasını kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de bekçiye yakalanan hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasını kırdı - Son Dakika
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