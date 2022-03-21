ÜMRANİYE'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ÜMRANİYE'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

21.03.2022 14:17

İstanbul Ümraniye'de, maske yapımında kullanılan makineleri çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Ümraniye'de, maske yapımında kullanılan makineleri çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Tatlısu Mahallesi'nde 12 Mart Cumartesi günü bir iş yerine giren hırsızlar, maske yapımında kullanılan ve değeri 600 bin lira olan makinaları çaldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İş yerinin etrafındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, plakası belli olmayan 2 adet kırmızı renkli kamyonetle gelerek makineleri çaldıklarını gördü. Çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelilerinden kimliği tespit edilen Y.K. (43), Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Makineleri satın aldığı belirlenen D.D. (42) de Suç Eşyasını Satın Almak suçundan gözaltına alındı. Y.K. İş Yerinden Hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında yasal işlem yapılan D.D. serbest bırakıldı.

ÜMRANİYE'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
ÜMRANİYE'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
ÜMRANİYE'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
ÜMRANİYE'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
ÜMRANİYE'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

YORUMLAR
500
Antalya'da yabancı uyruklu hırsızlık şüphelisi tutuklandı Antalya'da yabancı uyruklu hırsızlık şüphelisi tutuklandı Denizli'nin birçok ilçesinde hırsızlık yapan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı Denizli'nin birçok ilçesinde hırsızlık yapan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı Kahramanmaraş'ta 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika


Son Dakika
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
14:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Tahliye kararını veren hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
14:10 Otomobilin bagajında cesedi bulunmuştu! Gerçekler gün yüzüne çıkıyor: Başına sert bir cisimle vurmuşlar
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
13:55 AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!
13:43 Son Dakika! Mahkeme Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi!
13:37 Kara Kartal'dan şaşkına çeviren ters köşe! Yeni hoca İbrahim Üzülmez olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 14:34:08. #1.11#
SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement