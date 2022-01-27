Ümraniye'de hırsızlık yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, aynı gün içerisinde 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 6 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye'de 5 farklı iş yerindeki hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin aynı kişiler olduğunu tespit etti.

Zanlıların, girdikleri bir markette sigara paketlerini çalmaları, başka bir iş yerinde değerli eşyaların bulunduğu kolileri alarak kaçmaları ve çaldıklarını araca yüklemeleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, 3'ü kadın 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.