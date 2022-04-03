Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de hız kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de hız kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı

03.04.2022 02:56

Son dakika haberi... Ümraniye Acısu Caddesi ile NATO yolu Caddesinin birleşiminde hız yapan otomobil kapalı kasa minibüsüne yandan çarptı.

Ümraniye Acısu Caddesi ile NATO yolu Caddesinin birleşiminde hız yapan otomobil kapalı kasa minibüsüne yandan çarptı. Çapmanın etkisi ile otomobil içinde sıkışan sürücüyü olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekipleri otomobil içinden çıkardı.

Kaza saat 01: 30 sıralarında Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Acısu Caddesi ile Natoyolu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Uysal idaresindeki 34 EOB 516 plakalı otomobil Natoyolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken, Acısu Caddesi istikametinden gelen 34 JP 4076 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil içerisindeki Hakan Uysal otomobil içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilin içinden çıkarıldı. Olay yerine bulunan ambulansa alınan Yaralı sürücü, olay yerinde ilk yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de hız kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de hız kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de hız kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de hız kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de hız kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de hız kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de hız kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de hız kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de hız kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı

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Otomobil, Ümraniye, Ambulans, Nato, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de hız kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de hız kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı - Son Dakika
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