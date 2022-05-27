Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
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Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

27.05.2022 08:27
Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

Ümraniye'de bir hurdalık deposunda yangın çıktı.

Ümraniye'de bir hurdalık deposunda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği hurdalıkta çıkan yangın yan tarafındaki binaya da kısmen sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir hurdalık deposunda meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın kapalı olduğu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle hurdalık alanda yangın çıktı. Alevler, hurdalık deposunun yan tarafında bulunan bir binaya da kısmen sirayet etti. Yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangına müdahale etti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken hurdalık deposunda büyük çapta maddi hasar oluştu.

"Uyuyorduk"

Yaşanan olaya ilişkin hurdalık deposu ortaklarından Ramazan Karabacak, "Biz evdeydik. Uyuyorduk. Komşular yangın çıktığını söyledi. Yaralı yok ama maddi hasarımız var. - İSTANBUL

Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü
Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü
Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü
Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü
Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü
Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü
Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Ümraniye, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
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