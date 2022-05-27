ÜMRANİYE'DE HURDALIKTA YANGIN - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE HURDALIKTA YANGIN

27.05.2022 08:45
ÜMRANİYE'DE HURDALIKTA YANGIN

ÜMRANİYE'DE hurdalıkta çıkan yangında yan binadaki iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

ÜMRANİYE'DE hurdalıkta çıkan yangında yan binadaki iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

Yangın saat 07.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki hurdalıkta çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü.Yoğun duman ve alevleri gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine  Hurdalıktan yükselen alevler ve yoğun duman yan nedeniyle yan tarafındaki binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. Ancak 5 katlı binanın en üst katında yaşayan 2 kişi içeriye dolan duman nedeniyle mahsur kaldı. Balkona çıkıp ağızlarını bezle kapatarak dumandan etkilenmemeye çalıştı .Yangın itfaiyenin yarım saat çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı

- İstanbul

YORUMLAR
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Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü Ümraniye'de hurdalık deposu alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü Aynı köyde 3 ayda ikinci yangın: 2 ev kullanılmaz hale geldi Aynı köyde 3 ayda ikinci yangın: 2 ev kullanılmaz hale geldi
Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, Ordu Caddesi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE HURDALIKTA YANGIN - Son Dakika


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