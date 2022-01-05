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Ümraniye'de İBB Gençlik ve Spor Müdürü'nün karıştığı yol verme kavgası kamerada - Son Dakika

Ümraniye'de İBB Gençlik ve Spor Müdürü'nün karıştığı yol verme kavgası kamerada

05.01.2022 15:31
Ümraniye'de İBB Gençlik ve Spor Müdürü'nün karıştığı yol verme kavgası kamerada

Ümraniye'de bir AVM'nin otoparkında iddiaya göre İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ile bir kişi arasında yol verme tartışması çıktı.

Ümraniye'de bir AVM'nin otoparkında iddiaya göre İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ile bir kişi arasında yol verme tartışması çıktı. Arbedeye dönüşen tartışma esnasında Öztürk, karşısındaki kişiyi iddiaya göre silah ile darp etti. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Ümraniye'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ile otoparktan çıkmak üzere aracıyla ilerleyen Vedat Sevimli arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma esnasında İlker Öztürk'ün, Vedat Sevimli'ye küfretmesi üzerine Sevimli, aracından inerek Öztürk'ün aracının yanına gitti. İkili arasında kısa sürede kavga çıktı. İlker Öztürk de aracından inerek iddiaya göre elindeki silahın kabzasıyla Sevimli'nin kafasına vurdu. İlker Öztürk, olay yerine gelen güvenlik görevlisine de saldırdı. Öztürk daha sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Öztürk, polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen Öztürk'ün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Tetiğe bastı" iddiası

Vedat Sevimli'nin adliyede verdiği ifadesinde, AVM'den ayrılmak üzere aracıyla otoparkta ilerlediği sırada, bir aracın ters yönden geldiğini ve sürücüsüyle tartışma yaşadığını, ismini sonradan öğrendiği İlker Öztürk'ün kendisine küfrettiğini ve Öztürk'ün aracından iner inmez elindeki silahı kafasına doğrulttuğunu ve 'Seni öldürürüm' diyerek tetiğe bastığını iddia ettiği öğrenildi.

Otoparktaki yol verme kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın otoparkta karşı karşıya geldiği, bir süre sonra Vedat Sevimli'nin aracından inerek diğer aracın yanına gittiği görülüyor. İlker Öztürk ile Sevimli arasında arbede yaşandığı daha sonra ise Öztürk'ün aracıyla otoparktan ayrılmaya çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL

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istanbul büyükşehir belediyesi, Ümraniye, gençlik, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de İBB Gençlik ve Spor Müdürü'nün karıştığı yol verme kavgası kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de İBB Gençlik ve Spor Müdürü'nün karıştığı yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
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