Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti

06.06.2022 12:26

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nato Yolu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, Altınşehir metro durağı yakınında yoldan karşıya geçmeye çalışan Ümraniye Belediyesinde temizlik görevlisi Abdurrahman Aydın'a (67) çarptı.

Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenen işçi ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Aydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından İETT şoförü gözaltına alınarak Ümraniye Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde elindeki çöp arabası ve süpürgeyle yoldan karşıya geçmeye çalışan temizlik işçisine caddede ilerleyen İETT otobüsünün çarpması yer alıyor.

Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti
Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti
Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti
Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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