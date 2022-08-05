Ümraniye'de dakikalarca kovaladı, 17 yaşındaki genci silahla vurdu - Son Dakika
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Ümraniye'de dakikalarca kovaladı, 17 yaşındaki genci silahla vurdu

05.08.2022 13:44
Ümraniye'de dakikalarca kovaladı, 17 yaşındaki genci silahla vurdu

Ümraniye'de iki genç arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki genç silahla vuruldu.

Ümraniye'de iki genç arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki genç silahla vuruldu. Saldırgan şahsın, genç çocuğu silahla kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 01.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında karşılaşan iki genç arasında sözlü tartışma çıktı. Gençlerden biri yanında taşıdığı silahı çıkararak 17 yaşındaki Polat A.'yı elindeki silahla kovalamaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrası Polat A. kurşunların hedefi oldu. Polat A. kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Sağlık ekipleriyse ayağından yaralanan genci hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, yaşanan kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de dakikalarca kovaladı, 17 yaşındaki genci silahla vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de dakikalarca kovaladı, 17 yaşındaki genci silahla vurdu - Son Dakika
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