Olay, geçtiğimiz gece saat 01.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında karşılaşan iki genç arasında sözlü tartışma çıktı. Gençlerden biri yanında taşıdığı silahı çıkararak 17 yaşındaki Polat A.'yı elindeki silahla kovalamaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrası Polat A. kurşunların hedefi oldu. Polat A. kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Sağlık ekipleriyse ayağından yaralanan genci hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ümraniye'de dakikalarca kovaladı, 17 yaşındaki genci silahla vurdu - Son Dakika

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