Ümraniye'de iki grubun sokak ortasında kavgasında kan aktı: 3 yaralı - Son Dakika

Ümraniye'de iki grubun sokak ortasında kavgasında kan aktı: 3 yaralı

11.12.2020 20:46

Ümraniye'de kiralık otomobille gezen bir grup arkadaşın önü başka bir grup tarafından kesildi.

Ümraniye'de kiralık otomobille gezen bir grup arkadaşın önü başka bir grup tarafından kesildi. Sokak ortasında 8 kişinin karıştığı kavgada 1 şahıs pompalı tüfekle vurularak 2 şahıs da bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Akar sokakta 18.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, B.A. ile birkaç arkadaşı kiraladıkları otomobille seyir halinde oldukları sırada bir grup tarafından önleri kesildi. Taraflar arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Toplamda 8 kişinin karıştığı kavga sırasında D.K. isimli şahıs pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Kavgaya karışan B.K. ile adı henüz öğrenilemeyen bir şahıs da bıçaklanarak yaralandı. Şahıslardan biri kavga esnasında bakkalın önünden aldığı tabure ile otomobilin camlarını tuzla buz etti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yeri ve otomobilde inceleme yürüttü.

(İHA)

Ümraniye'de iki grubun sokak ortasında kavgasında kan aktı: 3 yaralı
Ümraniye'de iki grubun sokak ortasında kavgasında kan aktı: 3 yaralı
Ümraniye'de iki grubun sokak ortasında kavgasında kan aktı: 3 yaralı
Ümraniye'de iki grubun sokak ortasında kavgasında kan aktı: 3 yaralı
Ümraniye'de iki grubun sokak ortasında kavgasında kan aktı: 3 yaralı
Ümraniye'de iki grubun sokak ortasında kavgasında kan aktı: 3 yaralı
Ümraniye'de iki grubun sokak ortasında kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Ümraniye, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de iki grubun sokak ortasında kavgasında kan aktı: 3 yaralı - Son Dakika


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