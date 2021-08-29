Son dakika haberi: Ümraniye'de iki grup arasındaki kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

Ümraniye'de iki grup arasındaki kavgada ortalık savaş alanına döndü...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Ümraniye'de iki grup arasında alacak verecek meselesi üzerine çıkan kavgada ortalık savaş alanına dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anına ilişkin dehşet dolu dakikalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesinde Merkez Camii'nin çay ocağının bahçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi üzerine kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık adeta savaş alanına dönüştü. Gruptakilerin arkadaşlarının gelmesi üzerine kavga cadde üzerine taştı. Vatandaşların ve esnafların araya girmesi üzerine kavga güçlükle durdurulabildi. Kavga sonrası taraflar araçlarına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Ahmet Yıldırım, " Biraz önce 3 kişi orada tartışarak konuşuyorlardı. Tek olan kişi bir anda birilerini aradı, zannedersem polisi aradı çabuk gelsinler dedi. Aralarında bir para muhabbeti vardı galiba 2 kişi 1 kişinin yakasından tuttu bırakmadılar. Daha sonra 5-6 kişi ters istikametten gelip bu adamlara saldırdılar o anda kavga başladı ortalık curcuna oldu. Daha sonra binip arabaya kaçıp gittiler." dedi.