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Ümraniye'de iki hırsız bekçiler tarafından yakalandı

2 saat önce

Ümraniye'de çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelendikleri iki şahsı durdurdu.

Ümraniye'de iki hırsız bekçiler tarafından yakalandı, System.String[]
Ümraniye'de çarşı ve mahalle bekçileri, şüphelendikleri iki şahsı durdurdu. Şahısların şüpheli hareketleri üzerine çevrede arama yapan bekçiler, 5 adet telefon ve içerisinde kartların bulunduğu bir cüzdan buldu. Aynı zamanda şahısların o gece bir evde yaşanan hırsızlığın failleri oldukları tespit edilirken, çevrede kadına ait bir çanta daha bulundu. Yakalanan iki şahıs cezaevine gönderildi.

Ümraniye Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde geçtiğimiz gün saat 04.50 sıralarında çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri iki şahsı durdurdu. Adları Kerem Ş. (19) Y.A. olan iki şahsın tedirgin davranışları üzerine bekçiler bölgedeki metro şantiyesinde ve çevrede aramalar yaptı. Aramalarda 5 adet telefon ve içerisinde kartların olduğu bir adet cüzdan bulundu. Çalışmaların devamında şahısların yakalandıkları yere yaklaşık 100 metre uzaklıkta içerisinde kimlik ve kartların olduğu bir kadın çantası bulundu. Ayrıca şahısların aynı gece Yamanevler Mahallesi'nde bir evde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Evden çalınan eşyalar ev sahibine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:46 Kaynak: İHA
Ümraniye, 3. Sayfa
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