Ümraniye'de İki Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu
39 dakika önce
Ümraniye'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttuİSTANBUL - İstanbul Ümraniye'de iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ümraniye
'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
İSTANBUL - İstanbul
Ümraniye'de iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2'si çocuk 8 kişi tahliye edildi.
Olay, 04.00 saatlerinde, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve binanın çatısına sıçradı
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:18 Kaynak: İHA
CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu
İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır
Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: 3'lü Zirve İstanbul'da Toplanacak