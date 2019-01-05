Ümraniye'de İki Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu
38 dakika önce
İstanbul Ümraniye'de iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstanbul Ümraniye
'de iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2'si çocuk 8 kişi tahliye edildi.
Olay, 04.00 saatlerinde, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve binanın çatısına sıçradı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:19 Kaynak: İHA
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