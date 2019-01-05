Ümraniye'de İki Katlı Bir Binada Yangın Çıktı
1 saat önce
Ümraniye'de iki katlı bir binada yangın çıktıİSTANBUL(İHA)- Ümraniye elmalı kent mahallesinde, iki katlı binada yangın çıktı.
Ümraniye
'de iki katlı bir binada yangın çıktı
İSTANBUL(İHA)- Ümraniye elmalı kent mahallesinde, iki katlı binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken bina tahliye edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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