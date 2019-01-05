Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de İki Katlı Bir Binada Yangın Çıktı

Ümraniye'de İki Katlı Bir Binada Yangın Çıktı

1 saat önce

IHAAW053524-ASA/05-01-2019- Ümraniye'de iki katlı bir binada yangın çıktı 05.01.2019 05: 35: 24 TSI NNNN.

Ümraniye'de İki Katlı Bir Binada Yangın Çıktı, System.String[]
IHAAW053524-ASA/05-01-2019

- Ümraniye'de iki katlı bir binada yangın çıktı 05.01.2019 05: 35: 24 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Ümraniye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı

Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 06:58:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de İki Katlı Bir Binada Yangın Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]