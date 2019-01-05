Ümraniye'de İki Katlı Bir Binada Yangın Çıktı
1 saat önce
IHAAW053524-ASA/05-01-2019- Ümraniye'de iki katlı bir binada yangın çıktı 05.01.2019 05: 35: 24 TSI NNNN.
IHAAW053524-ASA/05-01-2019
- Ümraniye
'de iki katlı bir binada yangın çıktı 05.01.2019 05: 35: 24 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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