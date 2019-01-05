Ümraniye'de İki Katlı Bir Evde Yangın Çıktı
1 saat önce
Ümraniye'de iki katlı bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ümraniye
'de iki katlı bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi'nde bulunan iki katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Ekipler, üst katta mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bu kişilere olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahalede bulundu. İtfaiye
ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:55 Kaynak: AA
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