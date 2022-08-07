Ümraniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Ümraniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

07.08.2022 03:11

Ümraniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç yan yattı.

Ümraniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.00 sıralarında Ümraniye Akdeniz Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Kazada Enes K. kontrolündeki 34 CPF 334 plakalı beyaz renk Dacia Duster marka cip ile E.P kontrolündeki turuncu renk Volkswagen Polo marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Enes K. kontrolündeki cip yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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Kaynak: İHA

Ümraniye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ümraniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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