Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de İnşaatta Yangın Paniği

Ümraniye'de İnşaatta Yangın Paniği

1 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK-İsa ALMAÇAYIR / İstanbul DhaÜmraniye'de bir inşaatta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ümraniye'de İnşaatta Yangın Paniği, System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK-İsa ALMAÇAYIR/ İstanbul Dha

Ümraniye'de bir inşaatta çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 

Yangın, saat 15.30 sıralarında, Yamanevler Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, ihbar üzerine Ümraniye, Çavuşbaşı, Kadıköy, Üsküdar, Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sokağa doluşan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalıştı. Yangının cadde üzerinde bulunan inşaattaki izolasyon malzemelerinden çıktığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:

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-Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 

-Yangını izleyen vatandaşlar

-Yangını gören vatandaşlar ile röp 

-İnşaatın içindeki işçiler

Genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:37 Kaynak: DHA

Ümraniye, Güncel
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