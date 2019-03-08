Ümraniye'de İnşaatta Yangın Paniği

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK-İsa ALMAÇAYIR / İstanbul DhaÜmraniye'de bir inşaatta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK-İsa ALMAÇAYIR/ İstanbul Dha



Ümraniye'de bir inşaatta çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.



Yangın, saat 15.30 sıralarında, Yamanevler Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, ihbar üzerine Ümraniye, Çavuşbaşı, Kadıköy, Üsküdar, Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sokağa doluşan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalıştı. Yangının cadde üzerinde bulunan inşaattaki izolasyon malzemelerinden çıktığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



------------------



-Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri



-Yangını izleyen vatandaşlar



-Yangını gören vatandaşlar ile röp



-İnşaatın içindeki işçiler



Genel ve detay

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi

Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı

Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı

Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor