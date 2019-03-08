Ümraniye'de İnşaatta Yangın Paniği
1 saat önce
ÜMRANİYE'de bir inşaatta çıkan yangın paniğe neden oldu.
ÜMRANİYE'de bir inşaatta çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye
ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında, Yamanevler Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, ihbar üzerine Ümraniye
, Çavuşbaşı
, Kadıköy
, Üsküdar
, Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sokağa doluşan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalıştı. Yangının cadde üzerinde bulunan inşaattaki izolasyon malzemelerinden çıktığı öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:08 Kaynak: DHA
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