Ümraniye'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ümraniye'de bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Dudullu Mahallesi 18 Mart Caddesi üzerinde bulunan ve iş merkezi olarak kullanılan 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, binada bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar gören binada, itfaiyenin duman tahliyesi devam ediyor.