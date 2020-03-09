Ümraniye'de iş yeri yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de iş yeri yangını - Son Dakika

Ümraniye'de iş yeri yangını

1 saat önce

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen iş yeri yangını hasara neden oldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen iş yeri yangını hasara neden oldu.

Şerif Ali Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatı katında yangın başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çatı katında bulunan yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Mobilya mağazası olarak kullanılan 4 katlı binanın çatı katı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Ümraniye'de iş yeri yangını

Ümraniye, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kontağı açtığı aracı, bir anda alev topuna döndü
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Ömer Sağıroğlu: "Biz 'yangın var' diyoruz, Zekeriya Alp de çıkıp 'vallahi ateşi ben yakmadım' diye... Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 04:24:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'de iş yeri yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]