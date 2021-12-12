Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ümraniye'de, akaryakıt depolarının bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Ersever Sokak üzerinde akaryakıt depolarının bulunduğu iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.