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Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

12.12.2021 08:12

Ümraniye'de, akaryakıt depolarının bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de, akaryakıt depolarının bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Ersever Sokak üzerinde akaryakıt depolarının bulunduğu iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Akaryakıt, Ümraniye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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